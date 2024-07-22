В Белоруссии задержали россиянина

МИНСК, 22 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 35-летнего гражданина России, который организовал в Гомеле работу подпольной нарколаборатории, сообщает белорусское МВД в Telegram-канале.
«Сотрудники наркоконтроля Гомельщины установили и задержали 35-летнего иностранца. Он арендовал в Гомеле дом, где организовал подпольную лабораторию по производству мефедрона. Изъято оборудование, прекурсоры и 300 г психотропа», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что задержанный — гражданин России.
«Для распространения “товара” фигурант привлек двоих граждан Белоруссии. Один из них перевозил наркотики, второй оборудовал тайники по всей стране. Они также задержаны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
«В текущем году сотрудниками подразделений наркоконтроля республики ликвидировано четыре подпольные нарколаборатории: две из них — на территории нашей страны, еще две — в России совместно с российскими коллегами. Изготовителями дурмана являлись граждане Беларуси», — напомнили в МВД.