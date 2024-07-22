В Белоруссии задержали россиянина

«В текущем году сотрудниками подразделений наркоконтроля республики ликвидировано четыре подпольные нарколаборатории: две из них — на территории нашей страны, еще две — в России совместно с российскими коллегами. Изготовителями дурмана являлись граждане Беларуси», — напомнили в МВД.