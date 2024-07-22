В Атырау нашли второго утонувшего мальчика в пяти километрах от места гибели

Ранее, 20 июля в районе микрорайона Кокарна на реке Урал во время купания в необорудованном месте утонули двое подростков-братьев 2010 и 2011 годов рождения. Тело подростка 2011 года рождения было извлечено спасателями ДЧС в тот же день в 19.30 на глубине 4,5 метра.
По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, в поисках были задействованы 15 человек личного состава, 5 плавательных средств.
В связи с произошедшим и в целях обеспечения безопасности граждан, в ДЧС сообщили, что купальный сезон на территории Атырауской области в 2024 году не открыт. И призвали всех жителей и гостей области соблюдать меры предосторожности и воздержаться от купания в несанкционированных и необорудованных для этого местах.