В Атырау нашли второго утонувшего мальчика в пяти километрах от места гибели

В связи с произошедшим и в целях обеспечения безопасности граждан, в ДЧС сообщили, что купальный сезон на территории Атырауской области в 2024 году не открыт. И призвали всех жителей и гостей области соблюдать меры предосторожности и воздержаться от купания в несанкционированных и необорудованных для этого местах.