Автомобиль с шестилетним мальчиком сорвался с обрыва в Иркутском районе

21 июля в посёлке Большое Голоустное Иркутского района мужчина 39 лет оставил без присмотра машину, в которой находился шестилетний ребёнок. Автомобиль произвольно покатился, съехал с дороги и упал с обрыва. Ребенок, к счастью выжил, но получил травмы. Насколько сильно пострадал ребёнок еще устанавливается. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.
— По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, надлежащего исполнения родительских прав и иного законодательства, — сообщают в пресс-службе.
Также в Иркутске произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Ночью 15 июля на улице Первомайской столкнулась машина «ГАЗ А6BR 23» и «Ниссан Блюберд». В аварии пострадала 15-летняя пассажирка иномарки. А днём 18 июля по улице Депутатской 57-летний водитель «Хендэ Тускан» наехал на 12-летнего пешехода. Ребенка отвезли в больницу.
Сейчас прокуратура устанавливает причины и условия произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мигранты заключили пять фиктивных браков с жительницами Братска.