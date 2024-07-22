Автомобиль с шестилетним мальчиком сорвался с обрыва в Иркутском районе

21 июля в посёлке Большое Голоустное Иркутского района мужчина 39 лет оставил без присмотра машину, в которой находился шестилетний ребёнок. Автомобиль произвольно покатился, съехал с дороги и упал с обрыва. Ребенок, к счастью выжил, но получил травмы. Насколько сильно пострадал ребёнок еще устанавливается. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.