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Екатеринбургская пенсионерка отдала мошенникам миллионные сбережения

В Екатеринбурге 63-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Она перевела лжеследователям ФСБ все свои сбережения — почти 1,5 млн рублей.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что через мессенджер женщине пришло сообщение от «бывшего руководителя». Он сказал, что в их организации Росфинмониторинг проводит проверку по факту «финансирования террористической деятельности». Затем с пенсионеркой связался «следователь ФСБ» и сообщил о возможном хищении средств с ее банковских счетов. По уже известной схеме он предложил екатеринбурженке перевести деньги на специальные «безопасные счета». Женщина выполнила указания, сняла деньги и перевела их аферистам.

После этого мошенники удалили всю переписку с пенсионеркой в мессенджере и перестали выходить с ней на связь. В итоге женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».