Екатеринбургская пенсионерка отдала мошенникам миллионные сбережения

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что через мессенджер женщине пришло сообщение от «бывшего руководителя». Он сказал, что в их организации Росфинмониторинг проводит проверку по факту «финансирования террористической деятельности». Затем с пенсионеркой связался «следователь ФСБ» и сообщил о возможном хищении средств с ее банковских счетов. По уже известной схеме он предложил екатеринбурженке перевести деньги на специальные «безопасные счета». Женщина выполнила указания, сняла деньги и перевела их аферистам.