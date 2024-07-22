Годовалый мальчик трагически погиб в Левобережном районе Воронежа

Трагедия случилась 21 июля. Малыш выпал из окна восьмого этажа дома в Левобережном районе. По предварительным данным, мама мальчика отлучилась на кухню, чтобы принести ему воды. В это время ребёнок забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал. Малыш скончался от полученнных травм.