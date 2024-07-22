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Годовалый мальчик трагически погиб в Левобережном районе Воронежа

Малыш выпал из окна восьмого этажа.

В Воронеже погиб годовалый мальчик, сообщили в СУ СКР по области.

Трагедия случилась 21 июля. Малыш выпал из окна восьмого этажа дома в Левобережном районе. По предварительным данным, мама мальчика отлучилась на кухню, чтобы принести ему воды. В это время ребёнок забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал. Малыш скончался от полученнных травм.

СК организовал доследственную проверку. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти:

«Выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

СК