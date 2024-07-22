Губернатор Кубани прокомментировал ЧП в Апшеронске

Спасатели ведут разбор завалов в Апшеронске, а следственные органы в данный момент разбираются в причинах чрезвычайного проишествия, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram (18+) главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
По информации губернатора, разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, где есть пострадавшие. На месте ЧП в Апшеронске работают пожарные и спасатели — порядка 30 специалистов и 10 единиц техники.
В данный момент ведется разбор завалов. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Как проинформировал Кондратьев, если возникнет необходимость будут подключать врачей из Краснодара.
О количестве пострадавших на данный момент не сообщается.
Ранее ИА KrasnodarMedia писало, что 22 июля утром сильный хлопок раздался в центре Апшеронска по улице Ворошилова. Из-за хлопка газовой смеси произошло обрушение строительных конструкций.