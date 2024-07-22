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Губернатор Кубани прокомментировал ЧП в Апшеронске

Идет разбор завалов на одной из центральных улиц.

Источник: МЧС РФ

Спасатели ведут разбор завалов в Апшеронске, а следственные органы в данный момент разбираются в причинах чрезвычайного проишествия, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram (18+) главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По информации губернатора, разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, где есть пострадавшие. На месте ЧП в Апшеронске работают пожарные и спасатели — порядка 30 специалистов и 10 единиц техники.

В данный момент ведется разбор завалов. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Как проинформировал Кондратьев, если возникнет необходимость будут подключать врачей из Краснодара.

О количестве пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее ИА KrasnodarMedia писало, что 22 июля утром сильный хлопок раздался в центре Апшеронска по улице Ворошилова. Из-за хлопка газовой смеси произошло обрушение строительных конструкций.