10-летнего мальчика ударило током на крыше электропоезда в Нижегородской области

Параллельно начато уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия и всего подвижного состава, специалисты опросят локомотивную бригаду, назначат необходимые экспертизы и выяснят, что именно привело к травмированию ребенка.