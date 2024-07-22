10-летнего мальчика ударило током на крыше электропоезда в Нижегородской области

10-летний ребенок получил удар током во время игр на крыше электропоезда в Володарском районе Нижегородской области. Несчастный случай произошел 21 июля около 18:20 на железнодорожной станции Сейма. Юный нарушитель устроил опасные игры, в результате которых чуть не расстался с жизнью.
— Подросток взобрался на крышу электропоезда, где в результате своих опасных действий получил удар током высокого напряжения. Пострадавший получил ожоги тела и с целью оказания срочной медицинской помощи оперативно доставлен в больницу, — поделились подробностями случившегося в Центральном МСУТ СКР.
В настоящее время врачи делают все от себя зависящее, чтобы помочь пострадавшему ребенку. По данным ряда нижегородских Телеграм-каналов, юноша получил ожоги 90% тела, но в региональном Минздраве эту информацию никак не прокомментировали.
Параллельно начато уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия и всего подвижного состава, специалисты опросят локомотивную бригаду, назначат необходимые экспертизы и выяснят, что именно привело к травмированию ребенка.
Отметим, что нарушение правил безопасности остается одной из основных причин травмирования детей и взрослых на железной дороге. Также к трагическим последствиям могут привести спешка и невнимательность.
Ранее «Комсомолка» писала об основных причинах травматизма и гибели людей на железнодорожных путях.