Волгоградец лишился 5,4 млн рублей, поверив мошенникам-брокерам

Польстившись на гарантированную прибыль, которую ему обещал якобы аналитик фондовой биржи, молодой волгоградец потерял 5,4 миллиона рублей. Хотевший много заработать 37-летний житель Центрального района попался на уловки мошенника, сообщили в региональном главке МВД.
Брокер написал волгоградцу в мессенджере в конце июня. Посулил золотые горы. Мужчина оформил кредит и вместе с со всеми своими сбережениями перевел на указанные мошенником счета. Но прибыли не дождался и деньги не вернул. Пришлось писать заявление в полицию. Там завели уголовное дело.
Остальным напоминают, что настоящие брокеры никогда не просят перевести деньги на банковские карты физических лиц и через платежные системы. К тому же, ни один брокер не может гарантировать получение прибыли.