Волгоградец лишился 5,4 млн рублей, поверив мошенникам-брокерам

Брокер написал волгоградцу в мессенджере в конце июня. Посулил золотые горы. Мужчина оформил кредит и вместе с со всеми своими сбережениями перевел на указанные мошенником счета. Но прибыли не дождался и деньги не вернул. Пришлось писать заявление в полицию. Там завели уголовное дело.