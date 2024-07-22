Утащил тело в подвал и запенил: в Екатеринбурге мужчину приговорили к 9 годам колонии за убийство приятеля

Ночью 14 июля 2023 года в квартире на улице Саввы Белых выпивали двое приятелей. Между ними разгорелась ссора. Тогда подсудимый начал бить жертву по голове руками. Мужчина упал на пол. Но этого подсудимому показалось мало, он принялся душить знакомого. После этого нападавший вышел из комнаты. Вернувшись, он увидел, что жертва встала на ноги. Тогда подсудимый нанес не меньше четырех ударов руками в голову, а когда мужчина упал, принялся пинать поверженного приятеля ногами. Не выдержав избиения, пострадавший скончался на месте.