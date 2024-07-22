Утащил тело в подвал и запенил: в Екатеринбурге мужчину приговорили к 9 годам колонии за убийство приятеля

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве знакомого.
Ночью 14 июля 2023 года в квартире на улице Саввы Белых выпивали двое приятелей. Между ними разгорелась ссора. Тогда подсудимый начал бить жертву по голове руками. Мужчина упал на пол. Но этого подсудимому показалось мало, он принялся душить знакомого. После этого нападавший вышел из комнаты. Вернувшись, он увидел, что жертва встала на ноги. Тогда подсудимый нанес не меньше четырех ударов руками в голову, а когда мужчина упал, принялся пинать поверженного приятеля ногами. Не выдержав избиения, пострадавший скончался на месте.
— Убедившись, что потерпевший мертв, с целью сокрытия следов совершенного преступления осужденный переместил труп потерпевшего в подвальное помещение и, используя баллоны монтажной пены, запенил его труп, а также люк, ведущий в подвальное помещение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Октябрьский районный суд города Екатеринбург признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и приговорил его к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.