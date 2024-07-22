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Взрыв в магазине Апшеронска попал на видео

Инцидент запечатлела камера наружного видеонаблюдения.

Источник: Новая Кубань

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва, прогремевший сегодня утром на улице Ворошилова. На опубликованных в Сети кадрах видно, как взрывная волна разносит в щепки помещение.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате этого инцидента пострадали минимум 4 человека. Все они находятся в больнице. На месте происшествия работают оперативные службы. Разбираются завалы. Точное число пострадавших уточняется. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.