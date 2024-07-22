Жители Иркутской области отдали в руки аферистов более 19 млн за три дня

Используя старые схемы обмана аферистам удалось выманить у жителей Иркутской области более 19 миллионов рублей. Мошенники выдавали себя за близких «родственников» и менеджеров по инвестициям, а также пытались реализовать несуществующие товары на интернет-площадках. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Иркутской области за минувшие три дня больше всех лжеспециалистам отдела заведующая столовой из города нефтехимиков — восемь миллионов рублей.
— Ей позвонили неизвестные и под видом «специалистов» портала Госуслуги сообщили о преступниках, пытающихся похитить с ее счета деньги. Чтобы их уберечь женщина оформила «зеркальный кредит» и перевела сумму на «безопасный счет». Кредит также взял муж жертвы. Затем аферисты перестали выходить на связь, — поделились правоохранители.
На уловку также попался 34-летний житель Иркутска. Ему со взломанной страницы в мессенджере написал «родственник» и попросил дать в долг 65 тысяч рублей. Позже, стало известно, что это были мошенники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что по данным интернет сервисов по поиску работы Иркутская область остро нуждается в продавцах и водителях. Последним предлагают зарплату в месяц до двухсот тысяч рублей.