Жители Иркутской области отдали в руки аферистов более 19 млн за три дня

Используя старые схемы обмана аферистам удалось выманить у жителей Иркутской области более 19 миллионов рублей. Мошенники выдавали себя за близких «родственников» и менеджеров по инвестициям, а также пытались реализовать несуществующие товары на интернет-площадках. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Иркутской области за минувшие три дня больше всех лжеспециалистам отдела заведующая столовой из города нефтехимиков — восемь миллионов рублей.