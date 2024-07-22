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В Кореличском районе подросток на мопеде сбил пешехода

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе подросток на мопеде сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 21 июля вечером. Установлено, что 14-летний несовершеннолетний, двигаясь на мопеде по ул. Новая в агрогородке Луки, совершил наезд на находящегося на проезжей части дороги 21-летнего мужчину.

В результате происшествия пострадавшего доставили в больницу. Медики констатировали у него закрытый перелом средней трети обеих костей правой голени.

По факту аварии назначена проверка.