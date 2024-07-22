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В Озерске бездомные собаки укусили ребенка за лицо

ОЗЕРСК, 22 июля, ФедералПресс. В Озерске 20 июля бродячие собаки напали на женщину с ребенком, укусив его за лицо.

«У ребенка изуродовано лицо. Отвезли в приемный покой. Почему у нас в городе всем плевать на это?! Город держат в страхе бродячие псы», — рассказали в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

Пострадавшему ребенку потребовалась помощь медиков. Врио главы Озерска Сергею Гергенрейдеру доложено о случившемся.

Произошедшее взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В ведомстве отметили, расследование уголовного дела, по которому ранее глава СК поручал представить доклад, уже ведется. Бастрыкин недоволен волокитой, которую допустили по этому делу.

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