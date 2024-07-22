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За неделю в Крыму произошло 27 ДТП: погибли четыре человека

За неделю в результате ДТП в Крыму погибли трое взрослых и один ребенок.

Источник: Комсомольская правда

С 15 по 21 июля в Крыму произошло 27 ДТП, в результате которых погибли четыре человека. Об этом сообщает КИА.

По данным Госавтоинспекции Крыма, смертельные травмы получили трое взрослых и один ребенок. Кроме того, в авария пострадали 37 человек. Уточняется, что семеро из них — дети. В дорожной получили добавили, что травмы получили шестеро пешеходов.

«Кроме того, за этот период за управление транспортными средствами с признаками опьянения было задержано 165 человек», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что 12 человек сели за руль нетрезвыми повторно. В Госавтоинспекции напомнили, что за что предусмотрена уголовная ответственность.