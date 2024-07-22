За неделю в Крыму произошло 27 ДТП: погибли четыре человека

По данным Госавтоинспекции Крыма, смертельные травмы получили трое взрослых и один ребенок. Кроме того, в авария пострадали 37 человек. Уточняется, что семеро из них — дети. В дорожной получили добавили, что травмы получили шестеро пешеходов.