За неделю в Крыму произошло 27 ДТП: погибли четыре человека

С 15 по 21 июля в Крыму произошло 27 ДТП, в результате которых погибли четыре человека. Об этом сообщает КИА.
По данным Госавтоинспекции Крыма, смертельные травмы получили трое взрослых и один ребенок. Кроме того, в авария пострадали 37 человек. Уточняется, что семеро из них — дети. В дорожной получили добавили, что травмы получили шестеро пешеходов.
«Кроме того, за этот период за управление транспортными средствами с признаками опьянения было задержано 165 человек», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что 12 человек сели за руль нетрезвыми повторно. В Госавтоинспекции напомнили, что за что предусмотрена уголовная ответственность.