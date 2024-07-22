«Подарок от мошенников»: иностранец приехал в Омскую область на заработки, а после потратил все деньги на «выигранную» иномарку

Уроженец из одной из стран Средней Азии приехал в Павлоградский район Омской области на заработки, однако стал жертвой телефонных мошенников. Ему пришло сообщение о выигрыше иномарки, а в качестве подтверждения злоумышленники использовали его видео с паспортом.
Полицейские установили, что мужчине в мессенджере пришло сообщение на родном языке о выигрыше машины. «Достоверность» сообщения подтверждало видео с мессенджером и паспортом иностранца. Тогда довольный мужчина поспешил оплатить «таможенное оформление» машины с оплатой пошлин, сборов и налогов на импорт иномарки.
Иностранец перевел мошенникам 122 тыс. рублей — этими средствами потерпевший располагал.
Спустя какое-то время куратор сообщил, что допустил ошибку в комплектации — выигранная иномарка оказалась большей комфортности и проходимости. Тогда «менеджер» попросил оплатить еще 133 тыс. рублей, что и сделал потерпевший. Деньги мужчина взял у семьи.
После всех переводов куратор перестал выходить на связь. Иностранец понял, что стал жертвой телефонных мошенников и обратился в полицию.
Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Личности злоумышленников устанавливаются.