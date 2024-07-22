«Подарок от мошенников»: иностранец приехал в Омскую область на заработки, а после потратил все деньги на «выигранную» иномарку

Уроженец из одной из стран Средней Азии приехал в Павлоградский район Омской области на заработки, однако стал жертвой телефонных мошенников. Ему пришло сообщение о выигрыше иномарки, а в качестве подтверждения злоумышленники использовали его видео с паспортом.