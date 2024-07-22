Бывший казначей ОПГ «Мамшовские» сознался во всех преступлениях

Однако недавно его настигла рука закона — Николаева задержали в Перми, прямо на пороге съемной квартиры.
В Перми, откуда Николаева доставили на суд, предположительно остались его гражданская жена и несовершеннолетний ребенок. Несмотря на заметный кашель, подсудимый не жалуется на состояние здоровья. Однако в процессе заседания всплыл факт, что Юрий ранее перенес инсульт и находился под наблюдением в психиатрической клинике.
Согласно материалам обвинения, схема преступлений «Мамшовских» была хитроумной: они нанимали водителей КамАЗов, не посвящая их в криминальные планы, и отправляли на завод якобы для законной погрузки и вывоза продукции.
Сообщники среди рабочих помогали преступникам проникнуть на территорию и загрузить грузовики, но покинуть завод удавалось далеко не всегда. Большинство эпизодов квалифицируются как покушения на кражу.
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ».
Сегодняшнее заседание ознаменовалось допросом свидетеля, связанного с одной из многочисленных неудачных попыток хищения с предприятия «Нижнекамскнефтехим». План преступников в тот день мог бы сработать идеально, если бы не бдительность заводской охраны.
«Волею случая я оказался начальником смены в тот злополучный день. Заметив подозрительные КамАЗы, я вскоре получил распоряжение их остановить. Больше мне ничего не известно», — рассказал свидетель в суде.
Примечательно, что ни сам Николаев, ни его адвокат не стали задавать вопросы свидетелю. Известно, что обвиняемый признал вину по всем инкриминируемым эпизодам. В отличие от типичного поведения подсудимых, молчаливый Николаев не избегает внимания прессы, спокойно глядя в объективы камер. Его защитник также не возражает против съемки процесса и общения с журналистами.
Деятельность группировки не ограничивалась хищениями. В списке обвинений фигурируют убийства и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятий. Так, в 2004 году жестоко расправились с начальником охраны одного из заводов — гражданином Рахимовым. Ему проломили череп за то, что он обратился в полицию по поводу постоянных попыток краж.
После этого убийства дела преступной группировки пошли в гору, и лишь в 2005 году их удалось остановить при попытке вывезти 15 тонн полистирола.
Николаеву также вменяют организацию убийства члена собственной группировки — некоего Бизяева. Мотивом послужило нападение Бизяева на другого бандита после временного отстранения от прибыльных дел группировки.
Для исполнения этого заказа предположительно был нанят киллер Сорокин. Ему выдали пистолет Макарова и вознаграждение в 150 тысяч рублей. Бизяева расстреляли в так называемом «македонском» стиле — с двух рук из двух пистолетов — недалеко от села Большое Афанасово.