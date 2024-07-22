Бывший казначей ОПГ «Мамшовские» сознался во всех преступлениях

Примечательно, что ни сам Николаев, ни его адвокат не стали задавать вопросы свидетелю. Известно, что обвиняемый признал вину по всем инкриминируемым эпизодам. В отличие от типичного поведения подсудимых, молчаливый Николаев не избегает внимания прессы, спокойно глядя в объективы камер. Его защитник также не возражает против съемки процесса и общения с журналистами.