В Омской области нашли тело мужчины с ранениями

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В доме на улице Школьная в деревне Фёдоровка Любинского района было обнаружено тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями.
Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 73-летний знакомый потерпевшего. Его задержали, следствие намерено заключить мужчину под стражу. По версии правоохранителей, во время совместного распития алкоголя между товарищами возникла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, из-за чего последний скончался.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства совершённого преступления.