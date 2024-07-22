В Омской области нашли тело мужчины с ранениями

Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 73-летний знакомый потерпевшего. Его задержали, следствие намерено заключить мужчину под стражу. По версии правоохранителей, во время совместного распития алкоголя между товарищами возникла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, из-за чего последний скончался.