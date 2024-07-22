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В Омской области нашли тело мужчины с ранениями

Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Источник: Om1.ru

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В доме на улице Школьная в деревне Фёдоровка Любинского района было обнаружено тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями.

Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 73-летний знакомый потерпевшего. Его задержали, следствие намерено заключить мужчину под стражу. По версии правоохранителей, во время совместного распития алкоголя между товарищами возникла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, из-за чего последний скончался.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства совершённого преступления.