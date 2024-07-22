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Жителей Новосибирска предупредили о новой схеме мошенничества

Гражданам предлагают пройти диспансеризацию или записаться на прием к узкому специалисту.

Источник: Ave Calvar/CC0

Специалисты Сибирского ГУ Банка России предупредили жителей Новосибирска о новой схеме, используемой телефонными мошенниками. Горожанам звонят «сотрудники медицинских организаций» — поликлиник, страховых компаний — и предлагают пройти диспансеризацию или записаться к узкому специалисту.

Жертве предлагают выбрать дату и время записи на прием, а потом просят назвать пришедший по СМС код. Однако фактически код используется не для записи в поликлинику, а для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги», где злоумышленники получают информацию о паспортных данных, СНИЛС и других. Эти сведения в дальнейшем могут быть использованы, например, для оформления кредита.

Обладающие личными сведениями мошенники — чаще всего они знают ФИО тех, кому звонят, — могут достаточно легко втереться в доверие. Эксперты напоминают — ни в коем случае нельзя никому сообщать код из СМС, а также разглашать незнакомым телефонным собеседникам свои личные данные.