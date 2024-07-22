Жителей Новосибирска предупредили о новой схеме мошенничества

Жертве предлагают выбрать дату и время записи на прием, а потом просят назвать пришедший по СМС код. Однако фактически код используется не для записи в поликлинику, а для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги», где злоумышленники получают информацию о паспортных данных, СНИЛС и других. Эти сведения в дальнейшем могут быть использованы, например, для оформления кредита.