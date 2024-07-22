В Волжском загорелся абразивный завод

В городе Волжском Волгоградской области утром 22 июля сообщили о пожаре на территории абразивного завода.
— Возгорание на абразивном произошло при замене фильтров подрядчиком. Открытого огня нет, но здесь сильное задымление, — сообщили в тг-канале администрации Волжского.
Дым от пожара виден издалека. В региональном главке МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 10.12. Прибывшие на место ЧП расчеты обнаружили, что на кровле и в вентиляционных каналах здания тлеют сэндвич-панели и утеплитель. Тушат их 65 человек и 22 машины. Погибших и пострадавших нет.
После того, как пожар потушат, на заводе пройдет проверка. Эксперты выяснят, кто допустил нарушение.