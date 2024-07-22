В Волжском загорелся абразивный завод

Дым от пожара виден издалека. В региональном главке МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 10.12. Прибывшие на место ЧП расчеты обнаружили, что на кровле и в вентиляционных каналах здания тлеют сэндвич-панели и утеплитель. Тушат их 65 человек и 22 машины. Погибших и пострадавших нет.