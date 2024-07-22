Два часа истекал кровью: что известно о 9-летнем мальчике, которого растерзала стая собак в спортивном лагере Забайкалья

Девятилетний мальчик, которого едва не разорвала стая бродячих собак в Забайкалье, продолжает проходить лечение в столичной клинике Рошаля. Первую помощь маленькому пациенту оказали в Чите. Первые дни он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Москве специалисты восстанавливают лицо и голову ребенка. Не исключено, что ему может понадобиться пересадка кожи.
Этот ужасный случай произошел вечером 24 июня в спортивном лагере под Читой. Как все произошло? Это были первые дни второй смены. Детей по традиции знакомили с лагерем с помощью квеста. Согласно правилам, нужно было самостоятельно найти различные локации: столовую, бассейн или определенный корпус. Есть версия, что мальчишка оторвался от компании и вышел к забору, где заметил дыру и решил выйти за территорию. Скорее всего, там на него напала свора бродячих собак. Ребенок побежал, но оторваться не смог… Однако, что произошло в реальности, сейчас сложно воспроизвести доподлинно.
Известно лишь, что во время общего сбора вожатые не досчитались школьника и вышли на поиски. Один из педагогов вышел в лес, где спустя два часа после исчезновения обнаружил мальчика с кровавыми ранами от укусов. Сильнее всего пострадали голова и шея. Его экстренно госпитализировали и сообщили о произошедшем матери, которая в это время находилась с остальными тремя детьми дома — в другом районе. Женщина срочно выехала в Читу, куда увезли ее сына. К счастью, состояние мальчика врачи оценили как стабильное. Как только тот стал транспортабелен, его направили в Москву. Расходы за лечение и перелет на себя взяло правительство Забайкальского края. Школьника сопровождала мать и братья.
— Со дня происшествия нахожусь с родителями на связи, — поделилась детский омбудсмен в Забайкалье Наталия Эпова. — Средних братьев устроили в детский сад с проживанием у тети, однако дети не захотели жить вдалеке от дома. Сейчас родителями принято решение, что ухаживать за сыном поедет папа.
Ранее многодетная мать рассказала одному из местных СМИ Читы, что осталась в чужом городе практически без средств. Выделенные властями 50 тысяч рублей за две недели ушли на продукты и средства гигиены. При этом, предварительно ребенок должен оставаться под наблюдением медиков как минимум до конца лета. Пользователи сети массово стали поддерживать семью, предлагая организовать материальный сбор. Но на следующий же день Фонд развития Забайкалья объявил о том, что за счет бюджета организации уже оказана финансовая поддержка. Также свои личные сбережения пожертвовали работники фонда.
— По поручению губернатора сегодня подключились к лечению мальчика, которого искусали собаки. Связались с мамой. Утром приобрели билеты. В Москву едет отец. Мама возвращается домой, — рассказала директор Фонда развития региона Наталья Макарова. — Также договорились с детским уполномоченным о том, что готовы решить дополнительные задачи. Все-таки родители должны быть обеспечены всем необходимым, пока идёт лечение.
Также руководитель заявила, что организация поможет семье погасить долги, если это будет необходимо. Правда, есть ли они в реальности, не уточняется.
— В случае если родителям потребуется финансовая помощь на медикаменты, средства ухода и другое, таковая будет оказана за счет средств края, — подчеркнула детский омбудсмен Наталия Эпова.
Агрессивных собак, едва не разорвавших школьника, вскоре после случившегося отловили. Служебная проверка министерства спорта Забайкалья показала, что причиной инцидента стало отсутствие части забора вокруг лагеря. Проконтролировать этот вопрос должен был директор.
— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщают в пресс-службе регионального Следкома. — По версии следствия, в результате ненадлежащего отношения к своим обязанностям должностных лиц спортивного лагеря девятилетний мальчик остался без присмотра, и, находясь на территории учреждения, не изолированной от мусорных баков, подвергся нападению безнадзорных собак. В результате малолетний госпитализирован с тяжелыми травмами.
Следователи СК работали на территории лагеря, допросили руководство и персонал, а также изъяли важные для следствия документы, которые продолжают изучать. Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования.