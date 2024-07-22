Два часа истекал кровью: что известно о 9-летнем мальчике, которого растерзала стая собак в спортивном лагере Забайкалья

Известно лишь, что во время общего сбора вожатые не досчитались школьника и вышли на поиски. Один из педагогов вышел в лес, где спустя два часа после исчезновения обнаружил мальчика с кровавыми ранами от укусов. Сильнее всего пострадали голова и шея. Его экстренно госпитализировали и сообщили о произошедшем матери, которая в это время находилась с остальными тремя детьми дома — в другом районе. Женщина срочно выехала в Читу, куда увезли ее сына. К счастью, состояние мальчика врачи оценили как стабильное. Как только тот стал транспортабелен, его направили в Москву. Расходы за лечение и перелет на себя взяло правительство Забайкальского края. Школьника сопровождала мать и братья.