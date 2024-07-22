В Гомеле работники МЧС при пожаре многоквартирного дома спасли двух взрослых и подростка

Пожар на первом этаже трехэтажного дома по ул. Гагарина произошел днем 21 июля. Прибывшие спасатели на кровати в горящей квартире обнаружили сына хозяйки. Мужчину вынесли на свежий воздух. С отравлением продуктами горения его госпитализировали.



«Из квартир на втором и третьем этаже, где было сильное задымление, работники МЧС с использованием специальных масок вывели женщину и подростка. Они не пострадали», — пояснили в областном управлении.



Огнем уничтожено и повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире на первом этаже. Также есть повреждения и на других этажах.



Предварительно, к пожару могла привести неосторожность при курении. Точную причину устанавливают специалисты.