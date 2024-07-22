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В Гомеле мотоциклистка сбила пешехода на переходе

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мотоциклистка сбила пешехода на зебре, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла в областном центре днем 21 июля. 23-летняя девушка на мотоцикле «Хонда» ехала по автодороге Р150 Хутор-Гомель в направлении ул. Ильича. «На пересечении с ул. Севастопольской совершила наезд на 57-летнего пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами его доставили в больницу», — сообщили в УГАИ.

В областной Госавтоинспекции призывают всех водителей ответственно подходить к управлению транспортным средством. «Всегда предельно внимательно следите за дорожной обстановкой и помните, что вы управляете источником повышенной опасности», — подчеркнули в УГАИ.