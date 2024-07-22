В Гомеле мотоциклистка сбила пешехода на переходе

Авария произошла в областном центре днем 21 июля. 23-летняя девушка на мотоцикле «Хонда» ехала по автодороге Р150 Хутор-Гомель в направлении ул. Ильича. «На пересечении с ул. Севастопольской совершила наезд на 57-летнего пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами его доставили в больницу», — сообщили в УГАИ.



В областной Госавтоинспекции призывают всех водителей ответственно подходить к управлению транспортным средством. «Всегда предельно внимательно следите за дорожной обстановкой и помните, что вы управляете источником повышенной опасности», — подчеркнули в УГАИ.