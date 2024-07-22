Телефонный мошенник похитил у дончанки 2 млн рублей

При этом в мессенджере сотрудник прислал адрес банка, в который надо пойти. Дончанка обналичила денежные средства в банкомате, расположенном в банке. Далее, согласно указаниям звонившего, она перевела денежные средства на «безопасный счет». А также сфотографировала чеки и отправила звонившему в мессенджере, после чего он сообщил, что кредит погашен, и выслал фотографию документа, подтверждающего его погашение. Приложение после переводов она удалила по указанию звонившего.