Телефонный мошенник похитил у дончанки 2 млн рублей

40-летняя жительница Донецка пострадала от действий телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
— Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что ей необходимо подтвердить персональные данные, чтобы дальше пользоваться услугами компании. Для этого необходимо назвать код, который придет в смс-сообщении, — говорится в сообщении.
Затем на ее абонентский номер пришел код, который она продиктовала звонившему. После чего дончанке пришло сообщение, что на ее аккаунте зафиксированы подозрительные действия. Она перезвонила на номер, с которого пришло смс сообщение, где ей сообщили, что соединят с Центральным банком России.
Примерно через час в одном из мессенджеров потерпевшей позвонили с другого абонентского номера. Звонивший представился сотрудником Центрального банка России и предложил помощь в предотвращении мошеннических действий.
В ходе «проверки» было установлено, что якобы в банке на нее оформлен автомобильный кредит на сумму 1,3 млн рублей и для его погашения женщине необходимо лично прийти в банк и оформить «зеркальный кредит», после чего перевести полученные денежные средства на «безопасный счет», номер которого ей продиктуют.
При этом в мессенджере сотрудник прислал адрес банка, в который надо пойти. Дончанка обналичила денежные средства в банкомате, расположенном в банке. Далее, согласно указаниям звонившего, она перевела денежные средства на «безопасный счет». А также сфотографировала чеки и отправила звонившему в мессенджере, после чего он сообщил, что кредит погашен, и выслал фотографию документа, подтверждающего его погашение. Приложение после переводов она удалила по указанию звонившего.
На следующий день заявительница позвонила в мессенджере ранее звонившему ей человеку для того, чтобы подтвердить погашение кредита. На что он сказал, что первый кредит погашен, но поступила еще одна заявка на автомобильный кредит в другом банке на сумму 700 тыс. рублей и для его погашения необходимо проделать те же действия.
Через пять дней она также позвонила ранее звонившему ей человеку, чтобы удостовериться в погашении кредита, но сотрудник сказал, что на нее поступила заявка на автомобильный кредит снова, уже в третьем банке. Тогда заявительница ответила, что брать кредиты больше не будет, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».