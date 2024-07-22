Двое минчан поверили мошенникам и перевели на их счет более Br25 тыс

В Ленинское РУВД обратились двое жителей района, которые стали жертвами мошенников.



В мессенджере обоим позвонил неизвестный и сообщил, что от их имени незаконным способом оформлены кредиты на крупные суммы. Для проверки этой информации у них в квартирах пройдут обыски для изъятия денег, полученных преступным путем. Единственный способ сохранить реальные сбережения и избежать ответственности — «задекларировать» хранящиеся дома деньги. Для этого их необходимо положить на определенный счет. Потерпевшие поверили звонившему, отправились в банк и перевели на счета мошенников более Br25 тыс. Когда осознали, что стали жертвами мошеннической схемы, то обратились за помощью к правоохранителям.



Возбуждены уголовные дела.



Стражи порядка напоминают, что при подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.