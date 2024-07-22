Стали известны подробности гибели двух девушек в квест-парке в Махачкале

«Обе они были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии с повреждениями, несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия реаниматологов и комбустиологов (ожоговых хирургов — ред.) одна девушка с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела — через несколько часов интенсивной терапии», — говорится в сообщении.