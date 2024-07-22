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Стали известны подробности гибели двух девушек в квест-парке в Махачкале

Власти: одна жертва пожара в Махачкале отравилась газом, другая умерла от ожогов.

Источник: РИА "Новости"

МАХАЧКАЛА, 22 июл — РИА Новости. Одна из жертв пожара в квест-парке в Махачкале скончалась от отравления угарным газом, вторая умерла в результате получения ожогов всей поверхности тела, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщало, что около 2.00 произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова. В результате возгорания погибли две посетительницы.

«Обе они были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии с повреждениями, несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия реаниматологов и комбустиологов (ожоговых хирургов — ред.) одна девушка с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела — через несколько часов интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. По предварительным данным, возгорание произошло в результате воспламенения бензина во время игрового сеанса.

несчастный случай