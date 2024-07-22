Водоканал заявил о своей роли в день затопления Омска

«Суммарно со среды по воскресенье прошлой недели очистные сооружения канализации приняли и очистили 2 119 кубометров сточных вод, при этом питьевой воды в город было подано 1716 кубометров. С прошлой среды отмечается ежедневный значительный дополнительный приток, который обусловлен ливневыми осадками», — поясняется в публикации.
Обозначено, что наиболее масштабный приток влаги зафиксирован в четверг, 18 июля 2024 года.
Заявлено, что на протяжении трех последних суток спецтехника городского водоканала работает над устранением негативных последствий ливней на территории Старого Кировска Омска. Проблема, по наблюдениям специалистов компании, заключается в отсутствии ливневой канализации и как следствие повышенной нагрузке на хозяйственно-бытовые сети. Так как вода переносит различный мелкий мусор, регулярно приходится прочищать засоры. Одними из наиболее проблемных улиц города, где организована работа представителей «Росводоканал Омск», называются Володарского и Муромцева.
Напомним, в минувшую пятницу, 19 июля 2024 года, к затопленному участку Кировского округа выезжал мэр Сергей Шелест. Одной из наиболее проблемных зон также называлась территория по улице Володарского. Жителям одного из затопленных домов помогли эвакуироваться на время.