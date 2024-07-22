Водоканал заявил о своей роли в день затопления Омска

Заявлено, что на протяжении трех последних суток спецтехника городского водоканала работает над устранением негативных последствий ливней на территории Старого Кировска Омска. Проблема, по наблюдениям специалистов компании, заключается в отсутствии ливневой канализации и как следствие повышенной нагрузке на хозяйственно-бытовые сети. Так как вода переносит различный мелкий мусор, регулярно приходится прочищать засоры. Одними из наиболее проблемных улиц города, где организована работа представителей «Росводоканал Омск», называются Володарского и Муромцева.