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После масштабного пожара на 19-й Линии случился потоп

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Источник: прокуратура Омской области

На улице 19-й Линии в Омске, где в выходные случился крупный пожар, сегодня произошёл потоп. По информации региональной прокуратуры, в непосредственной близости от места воспламенения газовоздушной смеси произошёл выход воды из колодца водоразборной колонки. Вода залила частный сектор.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура Омска. На место выезжал заместитель прокурора округа Алексей Черемнов и старший помощник прокурора Кирилл Степанов.

«На момент проверки разлив воды ликвидирован аварийной бригадой АО “ОмскВодоканал”, с жителями частного сектора состоялась беседа, представители надзорного ведомства ответили гражданам на интересующие вопросы», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура поставила на контроль работы по осушению затопленной территории, восстановлению электроснабжения и газоснабжения.

Прокуратура