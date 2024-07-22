После масштабного пожара на 19-й Линии случился потоп

На улице 19-й Линии в Омске, где в выходные случился крупный пожар, сегодня произошёл потоп. По информации региональной прокуратуры, в непосредственной близости от места воспламенения газовоздушной смеси произошёл выход воды из колодца водоразборной колонки. Вода залила частный сектор.