После масштабного пожара на 19-й Линии случился потоп

На улице 19-й Линии в Омске, где в выходные случился крупный пожар, сегодня произошёл потоп. По информации региональной прокуратуры, в непосредственной близости от места воспламенения газовоздушной смеси произошёл выход воды из колодца водоразборной колонки. Вода залила частный сектор.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура Омска. На место выезжал заместитель прокурора округа Алексей Черемнов и старший помощник прокурора Кирилл Степанов.
«На момент проверки разлив воды ликвидирован аварийной бригадой АО “ОмскВодоканал”, с жителями частного сектора состоялась беседа, представители надзорного ведомства ответили гражданам на интересующие вопросы», — сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура поставила на контроль работы по осушению затопленной территории, восстановлению электроснабжения и газоснабжения.