Полиция Перми поймала мужчину, который находился в федеральном розыске

В Перми сотрудники Линейного отделения полиции в аэропорту «Большое Савино» задержали жителя Прикамья, который находился в федеральном розыске. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе пермской транспортной полиции.
«Мужчину задержали при попытке улететь рейсом “Пермь — Сочи”. Его доставили в ЛоП в аэропорту города Перми» — утоняют в ведомстве.
Против 46-летнего жителя Чусового возбудили уголовное дело по статье «кража». Во время расследование прикамцу удалось скрыться от полиции, а в апреле текущего года его объявили в федеральный розыск.
На данный момент задержанный передан инициатору розыска.