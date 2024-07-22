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Полиция Перми поймала мужчину, который находился в федеральном розыске

Он пытался улететь в Сочи.

Источник: пресс-служба пермской транспортной полиции

В Перми сотрудники Линейного отделения полиции в аэропорту «Большое Савино» задержали жителя Прикамья, который находился в федеральном розыске. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе пермской транспортной полиции.

«Мужчину задержали при попытке улететь рейсом “Пермь — Сочи”. Его доставили в ЛоП в аэропорту города Перми» — утоняют в ведомстве.

Против 46-летнего жителя Чусового возбудили уголовное дело по статье «кража». Во время расследование прикамцу удалось скрыться от полиции, а в апреле текущего года его объявили в федеральный розыск.

На данный момент задержанный передан инициатору розыска.