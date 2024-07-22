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В Приангарье возбудили дело против главы района

Мэр Баяндаевского района Иркутской области стал фигурантом уголовного дела. Чиновнику инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения, сообщили в региональном главке СК.

Как рассказали в ведомстве, дело возбуждено по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции.

По информации правоохранителей, глава муниципального образования фиктивно устроил на работу в отдел строительства и ЖКХ местной администрации знакомую из областной столицы. Иркутянка не выполняла своих обязанностей — лишь получала жалованье. В результате бюджет потерял свыше 170 тысяч рублей.

Следователи собирают доказательства по делу и устанавливают соучастников преступления.

СК