В Приангарье возбудили дело против главы района

Как рассказали в ведомстве, дело возбуждено по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции.
По информации правоохранителей, глава муниципального образования фиктивно устроил на работу в отдел строительства и ЖКХ местной администрации знакомую из областной столицы. Иркутянка не выполняла своих обязанностей — лишь получала жалованье. В результате бюджет потерял свыше 170 тысяч рублей.
Следователи собирают доказательства по делу и устанавливают соучастников преступления.