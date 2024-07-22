В Приангарье возбудили дело против главы района

По информации правоохранителей, глава муниципального образования фиктивно устроил на работу в отдел строительства и ЖКХ местной администрации знакомую из областной столицы. Иркутянка не выполняла своих обязанностей — лишь получала жалованье. В результате бюджет потерял свыше 170 тысяч рублей.