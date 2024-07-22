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В Пинске нетрезвый велосипедист попал в ДТП

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске нетрезвый велосипедист попал в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 37-летний житель Пинского района на Chevrolet ночью 22 июля двигался по ул. Звездной. На перекрестке с ул. Первомайской он сбил 53-летнего местного жителя. Велосипедист был пьян и пересекал дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован. Для определения степени опьянения взята его кровь. Проводится проверка.

Милиция напоминает, что в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги на велосипеде спереди должна быть включена фара (фонарь), излучающая белый свет, а сзади — фонарь, излучающий красный свет. Во избежание ДТП автомобилистам и велосипедистам необходимо проявлять максимум осторожности и внимательности при движении по проезжей части и неукоснительно соблюдать ПДД.