Глава департамента экологии по ВКО задержан сотрудниками Антикора

«После получения части взятки в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге изобличен вр.и.о. руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции вышеуказанной автодороги, за общее покровительство и не привлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства», говорится в сообщении.