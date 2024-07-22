Глава департамента экологии по ВКО задержан сотрудниками Антикора

АЛМАТЫ, 22 июл — Sputnik. В результате негласных мероприятий установлен факт взяточничества в особо крупном размере при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Калбатау — Майкапшагай», передает пресс-служба Антикора.
«После получения части взятки в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге изобличен вр.и.о. руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции вышеуказанной автодороги, за общее покровительство и не привлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства», говорится в сообщении.
Должностное лицо и руководитель компании задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что на состоявшейся по итогам полугодия коллегии председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жұмағали отметил важность антикоррупционной работы, проводимой в регионах. В текущем году в отношении сотрудников акимата зарегистрировано 203 преступления по которым изобличено 144 лица.