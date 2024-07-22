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Глава департамента экологии по ВКО задержан сотрудниками Антикора

За 3,5 года Агентством по противодействию коррупции Казахстана зарегистрировано 65 коррупционных правонарушений, ущерб по которым составил порядка 9 млрд тенге.

АЛМАТЫ, 22 июл — Sputnik. В результате негласных мероприятий установлен факт взяточничества в особо крупном размере при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Калбатау — Майкапшагай», передает пресс-служба Антикора.

«После получения части взятки в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге изобличен вр.и.о. руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции вышеуказанной автодороги, за общее покровительство и не привлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства», говорится в сообщении.

Должностное лицо и руководитель компании задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на состоявшейся по итогам полугодия коллегии председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жұмағали отметил важность антикоррупционной работы, проводимой в регионах. В текущем году в отношении сотрудников акимата зарегистрировано 203 преступления по которым изобличено 144 лица.