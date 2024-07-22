Исповедь жертвы домашнего насилия: «Муж уложил меня на плаху и угрожал отрубить голову»

Инне Пахомовой (имя изменено — прим. Ред.) из Иркутска 33 года. Она успешно совмещает работу бухгалтером сразу в нескольких компаниях и воспитание троих сыновей. В свободное время увлекается вокалом и разработкой собственного эко-проекта по переработке пластика. Но еще три года назад ее жизнь была похожа на самый настоящий кошмар. Любимый мужчина скрыл от нее то, что у него есть психическое заболевание, превратил ее жизнь в кошмар наяву. Попытки уйти, подать на развод для женщины заканчивались физической расправой и угрозами убийством. Однако Инне все же удалось спастись и начать жизнь с чистого листа. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Первые скандалы.
— Мы с Вадимом (имя изменено — прим. Ред.) оба родом из одного поселка Иркутской области. Познакомились в общей компании в 2009 году. Мне на тот момент исполнилось 20 лет, я одна воспитывала двухлетнего сына. Я — сирота, сидела в декрете с двухлетним ребенком. Вадиму было 24, — начинает свою историю Инна. — Он казался внимательным, интересным, человеком, интеллектуалом. Работал на деревообрабатывающем предприятии. Наши отношения развивались стремительно. Уже через два месяца мы стали жить вместе.
А вскоре Инна узнала, что у них будет ребенок. Пара решила пожениться. Вместе с этим почти сразу начались и проблемы в отношениях…
— Постепенно у мужа начали проявляться домостроевские замашки. Например, ему хотелось, чтобы я всегда слушала его, не спорила и поступала так, как хочет он. Честно говоря, я на тот момент не особо воспринимала это всерьез. Думала, мол, молодой парень строит семью и хочет показать себя мужчиной…
Дальше — больше. Инна рассказывает, Вадим постепенно начал пытаться ограничить ее контакты, возражал, если жена куда-либо уходила без него. Супруг все чаще выражал недовольство и создавал конфликты по разным мелочам.
— Как выяснилось, у его родителей в отношениях это было нормой. Он просто не знал другого сценария семейных отношений. В тот момент я совершила большую ошибку, которую часто делают женщины, решила, я его исправлю и наши отношения наладятся. Скандалы учащались, доходило даже до рукоприкладства. Иногда это происходило даже на глазах у сыновей. Мы обращались к семейным психологам. В это же время у нас уже родился второй общий ребенок.
Увел на плаху и замахивался топором.
На третий год семейной жизни Инна случайно узнала страшную тайну, которую хранила семья супруга. Оказывается, когда Вадим еще в молодости служил в армии, врачи выявили у него психическое расстройство. Но свекровь и муж в свое время утаили от сибирячки эту информацию. От лечения мужчина отказывался, а его семья вовсе не считала, что у него есть проблемы со здоровьем.
— Наши отношения становились только хуже. Я ощущала, что нахожусь в плену. Помочь мне никто не мог, я — сирота. В какой-то момент объявила ему, что хочу подать на развод. Между нами произошла ссора, я вызвала полицию, и мужа увезли в психиатрическую больницу. Через пару дней он неожиданно вернулся домой и открыто заявил, что убьет меня.
Дождавшись, когда дети уснут, Вадим вывел Инну в сарай, положил ее голову на плаху и схватил топор. Мужчина грозился расправиться с женщиной.
— Я не помню, что именно говорила ему, но каким-то образом я пережила ту ночь, убедила его успокоиться. Буквально через несколько дней я узнала из новостей, что в другом регионе страны муж убил жену и их пятерых детей из-за психического расстройства, когда она в очередной раз простила и приняла его из больницы. В тот момент осознала, тоже самое может произойти и с нами. Нужно было спасаться. Но как? На руках трое детей, сбережений нет, бежать некуда.
Постоянные угрозы расправы.
Следующие несколько месяцев ситуация повторялась. После очередной вспышки гнева Вадим вновь начинал угрожать жене убийством и расправой. Инна вызывала полицию.
— Я связывалась с участковым, мужа сначала закрывали в участке, затем увозили в больницу. А через некоторое время отпускали домой. Со временем я узнала, что свой вклад в это вносит и мама Вадима. Она приезжала в больницу и рассказывала, якобы, это жена доводит его до такого состояния. А на самом деле он безобидный. Я была в шоке! Однажды он, находясь в неадекватном состоянии, закрыл нас в квартире и угрожал убить меня и детей. Так продолжалось целые сутки…
Инну вызволили из квартиры друзья. Она сумела им позвонить — улучила момент, пока он не видит. На следующий день она подала заявление на развод и написала заявление в прокуратуру.
— Мужа тогда вновь положили в больницу на лечение. Я собрала его вещи и отвезла их к его матери, четко решив, что больше не хочу его видеть и общаться с ним. Когда Вадима выписали, он пытался прорваться в квартиру, приходил по ночам, караулил меня возле подъезда, требовал поговорить. Бракоразводный процесс длился почти полгода.
На тот момент сибирячка работала продавцом в местном магазине. Однажды во время рабочего дня Инне позвонила жена брата Вадима и сообщила, что мужчина взял из дома нож и в ярости вышел из дома. Скорее всего, он направлялся к Инне.
— Я не успела закрыть дверь магазина, как муж влетел в торговый зал с ножом. Он повалил меня на пол и начал пинать. Под рукой был только перцовый баллончик, пыталась защититься им. Он выхватил его у меня и брызнул мне в лицо, а затем ушел. Я вызвала полицию, Вадима опять забрали в больницу. Следователи откровенно говорили мне: «Уезжай. В другой раз тебе могут и не помочь».
Начала новую жизнь.
На тот момент Инна уже знала о том, что на базе благотворительного фонда «Оберег» в Иркутске существует кризисный центр, в котором помогают женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Этот проект реализуется благодаря поддержке Фонда президентских грантов России.
— Я связалась с руководителями «Оберега» в тот же день после нападения мужа и приняла решение уезжать из поселка вместе с мальчиками. Забрала необходимые документы из школы и поликлиники, купила билеты. С собой мы вы взяли только пару чемоданов с одеждой. Сыновьям тогда было 11, 9 и 6 лет.
Специалисты фонда обеспечили Инну и ее детей комнатой для проживания, питанием, необходимыми вещами. Сибирячка прошла несколько консультаций у психолога, юриста и экономиста.
— Нам сделали временную прописку, помогли устроиться в школу и детский сад. Со временем я нашла работу и чувствовала себя безопасно. Уже через полгода я уверенно «стояла на ногах» и переехала с сыновьями в съемную квартиру.
Супругов развели. Инна рассказывает, что со временем бывший супруг прекратил преследовать женщину, прошел необходимое лечение, занялся собственным бизнесом и даже женился во второй раз. Сибирячка разрешает периодически детям видеться с отцом.
— Я пока не в отношениях. Страха перед мужчинами у меня нет, просто хочу пока уделять внимание детям и карьере. А своей историей я решила поделиться ради других женщин, которые живут в похожей ситуации. Чтобы они знали, что есть такие места, где им могут помочь!