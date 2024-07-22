Исповедь жертвы домашнего насилия: «Муж уложил меня на плаху и угрожал отрубить голову»

Инне Пахомовой (имя изменено — прим. Ред.) из Иркутска 33 года. Она успешно совмещает работу бухгалтером сразу в нескольких компаниях и воспитание троих сыновей. В свободное время увлекается вокалом и разработкой собственного эко-проекта по переработке пластика. Но еще три года назад ее жизнь была похожа на самый настоящий кошмар. Любимый мужчина скрыл от нее то, что у него есть психическое заболевание, превратил ее жизнь в кошмар наяву. Попытки уйти, подать на развод для женщины заканчивались физической расправой и угрозами убийством. Однако Инне все же удалось спастись и начать жизнь с чистого листа. Подробности — в материале КП-Иркутск.