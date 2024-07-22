Экстремистскую ячейку выявили в Шымкенте

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в процессе разработки ячейки установлено, что в марте-апреле текущего года в период месяца Рамазан под легендой осуществления ауызашаров местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев.
В ходе обысков обнаружено и изъято 7 запрещенных религиозных книг, свыше 10 рукописных и текстовых листовок с религиозным содержанием, 6 мобильных телефонов, 4 ноутбука. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 256 и ч.1 ст. 259 УК РК.
«Прокуратура города предупреждает о том, что за пропаганду или призывы вступления в радикально-экстремистские организации в целях нарушения конституционного строя страны предусмотрена уголовная ответственность. Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — отметили в ведомстве.
Добавим, что согласно ч.1 ст. 256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества. А в соответствии с ч.1 ст. 259 УК РК вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.