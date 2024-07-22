Экстремистскую ячейку выявили в Шымкенте

Добавим, что согласно ч.1 ст. 256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества. А в соответствии с ч.1 ст. 259 УК РК вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.