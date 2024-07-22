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Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 163 украинских беспилотника

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 163 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 — над территорией Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1 381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники.