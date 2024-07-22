Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 163 украинских беспилотника

В оборонном ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 118 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 629 танков и других боевых бронированных машин, 1 381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 941 единица специальной военной автомобильной техники.