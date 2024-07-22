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Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников силовых структур, работает на швейном производстве резчиком, сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем канале в Telegram.

Источник: © РИА Новости

«Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями — в этой работе много мелких деталей», — написала она.

Регинская добавила, что Стрелков чувствует себя нормально, нареканий к условиям содержания у него нет.

Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания.

Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.