Супруга Стрелкова рассказала о его работе в колонии

«Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями — в этой работе много мелких деталей», — написала она.
Регинская добавила, что Стрелков чувствует себя нормально, нареканий к условиям содержания у него нет.
Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.