Режим повышенной готовности: фото и видео последствий ливня в Иркутске 22 июля 2024

Летний зной, который держался в Иркутске на протяжении двух недель сменился сильным ливнем. 22 июля, областной центр накрыли проливные дожди, которые прекращаются лишь на пару часов. Из-за обилия осадков по поручению мэра города было решено ввести режим повышенной готовности для предупреждения затопления.
— 22 июля с 8:00 до 12:00 вода в Иркуте (в границах города) прибыла на 10 сантиметров. К вечеру ожидается повышение уровня Иркута в Ленинском и Свердловском районах, возможен выход воды на пониженные участки местности, — сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В областном центре дождь затопил центральные улицы. Пешеходы спасаются бегством, а те кто устал прятаться от непогоды уже спокойно прогуливаются под ливнем. Стоит отметить, что введенный режим повышенной готовности продлится до особого распоряжения о его снятии.
Если в границах города Иркут прибыл всего на 10 сантиметров, то в его притоке на реке Зун-Мурин уровень воды резко повысился на 126 сантиметров. В соседних с областным центром районах обстановка не лучше. В селе Баклаши Шелеховского района прогнозируют повышение до 150 сантиметров.
— Специалистами проводится мониторинг уровня воды. Достижения критических отметок в ближайшее время не прогнозируется. Главное управление и пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.
Сильные дожди также прошли в Черемховском, Слюдянском, Аларском, Заларинском и Тулунском районах. Суммарная интенсивность осадков по этим муниципальным образованиям составила 242 миллиметра.
— Кратковременные, местами сильные дожди и ливни, в западных районах, на селеопасных станциях сильные, местами очень сильные дожди. В областном центре в ночь с 22 на 23 июля сильный дождь. Днем 23 июля кратковременный, — сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
В МЧС пояснили, что при ухудшении ситуации будут предприняты экстренные меры по оповещению населения и эвакуации.