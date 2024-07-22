Режим повышенной готовности: фото и видео последствий ливня в Иркутске 22 июля 2024

Если в границах города Иркут прибыл всего на 10 сантиметров, то в его притоке на реке Зун-Мурин уровень воды резко повысился на 126 сантиметров. В соседних с областным центром районах обстановка не лучше. В селе Баклаши Шелеховского района прогнозируют повышение до 150 сантиметров.