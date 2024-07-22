На окраине Красноярска застрелили медведицу и двух медвежат

На окраине Красноярска застреляли семью медведей, которая блуждала по дачному посёлку. Об этом сообщает ТВК.
Медведицу с двумя медвежатами неоднократно снимали в окрестностях СНТ «Мраморный карьер». Накануне они пробрались в курятник и убили там несколько птиц.
Хищников пробовали отогнать, но безуспешно. В итоге полиции их пришлось застрелить.
«Почти каждый день на протяжении около двух месяцев жители этого СНТ сообщали о медведях рядом с домами. Если хищник не уходит от громких звуков, — эту медведицу нельзя было спугнуть ни выстрелам, ни фейерверками — рано или поздно он перейдет границы. Это представляет реальную угрозу людям. Главное, что не пострадал никто из граждан», — рассказал начальник отдела Госохотнадзора Минприроды края Николай Мальцев.