На окраине Красноярска застрелили медведицу и двух медвежат

«Почти каждый день на протяжении около двух месяцев жители этого СНТ сообщали о медведях рядом с домами. Если хищник не уходит от громких звуков, — эту медведицу нельзя было спугнуть ни выстрелам, ни фейерверками — рано или поздно он перейдет границы. Это представляет реальную угрозу людям. Главное, что не пострадал никто из граждан», — рассказал начальник отдела Госохотнадзора Минприроды края Николай Мальцев.