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На окраине Красноярска застрелили медведицу и двух медвежат

Попытки отогнать хищников ни к чему не привели.

На окраине Красноярска застреляли семью медведей, которая блуждала по дачному посёлку. Об этом сообщает ТВК.

Медведицу с двумя медвежатами неоднократно снимали в окрестностях СНТ «Мраморный карьер». Накануне они пробрались в курятник и убили там несколько птиц.

Хищников пробовали отогнать, но безуспешно. В итоге полиции их пришлось застрелить.

«Почти каждый день на протяжении около двух месяцев жители этого СНТ сообщали о медведях рядом с домами. Если хищник не уходит от громких звуков, — эту медведицу нельзя было спугнуть ни выстрелам, ни фейерверками — рано или поздно он перейдет границы. Это представляет реальную угрозу людям. Главное, что не пострадал никто из граждан», — рассказал начальник отдела Госохотнадзора Минприроды края Николай Мальцев.

флора и фауна