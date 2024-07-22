В Житковичах 16-летний мотоциклист сбил велосипедиста

Инцидент на ул. Социалистической произошел вечером 20 июля. Около шести часов 16-летний парень на мотоцикле совершил наезд на 40-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.



Велосипедиста госпитализировали.



В отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома подчеркнули важность соблюдения ПДД на дорогах.