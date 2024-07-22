«Завален проход от пола до потолка»: то, что обнаружили соседи в квартире сибиряка, повергло в шок

Ранним утром подняться с кровати 48-летнюю Викторию Миткус из Читы заставили звуки капающей воды.
«Может, показалось?», — спросонья решила она, но, когда решила обратно лечь спать, шум значительно усилился. Она поднялась с кровати, чтобы проверить. И в коридоре, ванной и кухне ее встретил обвисший натяжной потолок, мокрые обои. Затопили!
— Я живу на первом этаже, поднялась на второй, к соседу. Никто не открыл. Позвонила в УК, аварийка стояк с холодной водой, конечно же, перекрыла, но поскольку было воскресенье, поэтому разбирательство оставили до понедельника. Еще два следующих дня только и делала, что меняла тазы и ведра, пока стекала вода. Сосед появился лишь во вторник. Ахнула, когда дверь в эту обитель открылась! В нос ударило зловоние, а вход в квартиру перегородила… гора мусора. В ней даже просвета не было! От пола до потолка все было завалено, — рассказывает Виктория.
Оказалось, в пятиэтажной панельке Читы поселился настоящий Плюшкин. И он специально снял (!) ту самую квартиру, чтобы складировать там мусор. К слову, длится это уже не первый год. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Тащил отходы из мусорного контейнера».
Виктория живет в том самом пятиэтажном доме по улице Чкалова второй год. Двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом досталась в наследство от мамы.
— За все время соседа сверху видела буквально пару раз — все время он таскал какой-то мусор. Казалось, что он хлам с помойки носит в квартиру. Но когда увидели коробки уже в подъезде, поняла, что это правда. Всеми жильцами пытались вразумить его, чтобы разобрал «коллекцию», в ответ — молчание.
Обнаружив потоп, Виктория бросилась на второй этаж к соседу. Но сколько она не стучалась, дверь так и не открыли. Даже когда приехал мастер из управляющей компании, мужчина и его впускать отказывался наотрез.
— Однако инженер не сразу смог помочь. Ведь объявившийся сосед не хотел никого пускать к себе.
«В квартире все сухо, я проверял. Не нужно заходить внутрь. У меня там евроремонт и плитка дорогая», — настаивал.
«Мусор стоял стеной».
А чтобы никто не увидел то, что скрывал на самом деле, даже пробил кувалдой небольшое отверстие в стене, которая соединяет его квартиру с лестничной клеткой. Зачем? Хотел добраться до внутридомовых труб, в которых видел корень зла. Якобы одну из них могло прорвать — отсюда и потоп. Однако, там все было сухо. И поскольку больше аргументов не нашлось, пустить незваных гостей в квартиру все-таки пришлось…
— Мусор стеной, от пола до потолка. Вы можете себе такое представить?! Мы и предположить не могли, что такое у него творится. Теперь ясно, откуда берутся тараканы и крысы в наших квартирах и в подъезде.
Ответов на вопросы «Зачем?» и «Как?» сибиряки, так и не дождались. Тогда жильцы предположили, что мужчина живет у мамы, квартира которой, по их словам, находится в соседнем подъезде. А свои квадраты, видимо, использует под склад.
— Мастер, чтобы остановить потоп, перекрыл водоснабжение. А соседу дал время, чтобы расчистить проход. И только на следующий день инженер попал внутрь квартиры. Однако тот освободил для коммунальщика небольшую щель, коридор. Я и другие соседи не рискнули зайти внутрь.
«Живем без электричества».
— Обои отвалились, а натяжные потолки испорчены. В квартире все еще сыро, поэтому пока живем без электричества, чтобы вдруг не произошло короткое замыкание. Ждем, когда все высохнет.
Сейчас управляющая компания готова вывезти мусор из квартиры. Однако без согласия владельца, говорят, это сделать невозможно. Жилплощадь — его частная собственность, попасть туда можно только с разрешения владельца.
— Сам он вообще исчез, уже пару недель вообще не появляется. Правда, частично он исправился — мусор из подъезда исчез. Но что творится у него в квартире, мы не знаем…
В ГУ МВД по Забайкалью корреспонденту КП-Иркутск сообщили, что в ситуации разбираются.
ЭКСПЕРТНО.
Максим Телькевский, генеральный директор ассоциации СРО «Гильдия ЖКХ».
«Выход есть!».
— Квартира — частная собственность. Однако в Жилищном кодексе прописано, что использовать ее можно только в целях проживания. Но и без разрешения собственника никто не может проникнуть в его частные владения. Даже управляющая компания. Согласно Конституции РФ, жилище неприкосновенно. Однако выход есть из сложившейся ситуации. Попасть в квартиру по решению суда. Для этого нужно подать гражданский иск. На основании которого в квартире потом можно будет провести субботник. А еще лучше, чтобы суд обязал собственника привести свои квадраты в порядок. Сделать это могут УК или сами жильцы.