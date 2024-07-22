«Завален проход от пола до потолка»: то, что обнаружили соседи в квартире сибиряка, повергло в шок

— Я живу на первом этаже, поднялась на второй, к соседу. Никто не открыл. Позвонила в УК, аварийка стояк с холодной водой, конечно же, перекрыла, но поскольку было воскресенье, поэтому разбирательство оставили до понедельника. Еще два следующих дня только и делала, что меняла тазы и ведра, пока стекала вода. Сосед появился лишь во вторник. Ахнула, когда дверь в эту обитель открылась! В нос ударило зловоние, а вход в квартиру перегородила… гора мусора. В ней даже просвета не было! От пола до потолка все было завалено, — рассказывает Виктория.