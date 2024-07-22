Мэра Баяндаевского района подозревают в мошенничестве

— По факту трудовую деятельность женщина в администрации не осуществляла, но на основании заведомо ложных сведений о якобы выполненной ею работе получила заработную плату в общей сумме более 170 тысяч рублей. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, — пояснили в ведомстве.