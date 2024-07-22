Мэра Баяндаевского района подозревают в мошенничестве

В Иркутской области главу Баяндаевского района подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Известно, что занимая должность мэра мужчина взял на работу свою знакомую и начислял ей заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.
— По факту трудовую деятельность женщина в администрации не осуществляла, но на основании заведомо ложных сведений о якобы выполненной ею работе получила заработную плату в общей сумме более 170 тысяч рублей. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, — пояснили в ведомстве.
Теперь на руководителя района завели уголовное дело. Сейчас следователи занимаются сбором доказательств и ищут соучастников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что только за три дня в руки мошенников попало более 19 миллионов рублей от жителей Приангарья. Больше всего отдала заведующая столовой из города нефтехимиков.