В Прикамье заключенные ИК-10 потребовали ослабить режим содержания

На территории Пермского края в колонии строго режима ИК-10 осужденные за тяжкие преступления пытались оказать давление на руководство учреждения. Они предъявили требования по ослаблению режима их содержания.
Для привлечения внимания и в знак несогласия с законными требованиями сотрудников колонии они вывели из строя одну видеокамеру и два светильника. Пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю отметили, среди нескольких несогласных с режимом содержания были злостные нарушителей установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в строгих условиях.
Сотрудники ИК-10 провели с ними разъяснительную беседу, проинформировали об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников колонии и за порчу имущества. В результате, осужденные прекратили свои противоправные действия.
«Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись. В настоящее время проводится проверка. Учреждение работает в штатном режиме», — дополнили информацию в краевом ведомстве.
Мужская исправительная колония строгого режима № 10 находится под Чусовым в поселке Всесвятская. Колония рассчитана на содержание около 2,3 тыс. осужденных за тяжкие преступления.