В Прикамье заключенные ИК-10 потребовали ослабить режим содержания

Для привлечения внимания и в знак несогласия с законными требованиями сотрудников колонии они вывели из строя одну видеокамеру и два светильника. Пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю отметили, среди нескольких несогласных с режимом содержания были злостные нарушителей установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в строгих условиях.