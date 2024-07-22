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Дополнительную оценку всех Ан-2 решили провести в Казахстане после очередной авиакатастрофы

Астана. 22 июля. КазТАГ — Дополнительную оценку всех Ан-2 решили провести в Казахстане после очередной авиакатастрофы, передает корреспондент агентства.

Источник: МЧС РК

«До эксплуатантов доведены указания по вопросам проведения дополнительной оценки всех воздушных судов типа Ан-2 по программе оценки летной годности, усиления контроля за подготовкой авиационного персонала к выполнению полетов и другие меры профилактики», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта в понедельник.

Как отмечается, с началом весенне-летнего периода эксплуатации воздушных судов малой авиации, задействованных в авиационных работах, участились факты авиационных происшествий.

«В этой связи Авиационная администрация Казахстана по поручению комитета гражданской авиации министерства транспорта РК усиливает меры, направленные на предупреждение повторения авиационных происшествий, в том числе путем приостановления деятельности компаний, приостановления действия сертификатов летной годности воздушных судов, привлечения к административной ответственности лиц, нарушающих требования законодательства», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что расследование причин происшествий осуществляется комиссиями по расследованию авиационных происшествий министерства транспорта.

Напомним, очередное крушение самолета Ан-2 произошло 21 июля в Акмолинской области.