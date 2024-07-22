Дополнительную оценку всех Ан-2 решили провести в Казахстане после очередной авиакатастрофы

«До эксплуатантов доведены указания по вопросам проведения дополнительной оценки всех воздушных судов типа Ан-2 по программе оценки летной годности, усиления контроля за подготовкой авиационного персонала к выполнению полетов и другие меры профилактики», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта в понедельник.