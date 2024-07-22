В зоне СВО погиб 49-летний гвардии прапорщик Юрий Даньшин из Пермского края

О Юрии Даньшине известно, что он родился 5 января 1975 года в Чермоз Ильинского района Пермской области, окончил здесь начальную школу. В 1985 году переехал с родителями в Верхнечусовские городки, а в 1992 году — в Нижний Лух, где получил полное среднее образование.