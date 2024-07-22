В зоне СВО погиб 49-летний гвардии прапорщик Юрий Даньшин из Пермского края

Пермский край понес еще одну горькую потерю в зоне проведения СВО. В боях под Очеретино на Донбассе 25 мая 2024 года погиб 49-летний гвардии прапорщик Даньшин Юрий Владимирович. Дома его возвращения с фронта ждали родители и дочь.
В администрации Добрянского городского округа сообщили о времени и дате с прощания с погибшим героем-земляком. Траурная церемония состоится 23 июля с 11:30 в клубе поселка Нижний Лух.
О Юрии Даньшине известно, что он родился 5 января 1975 года в Чермоз Ильинского района Пермской области, окончил здесь начальную школу. В 1985 году переехал с родителями в Верхнечусовские городки, а в 1992 году — в Нижний Лух, где получил полное среднее образование.
После школы решил связать свою судьбу с речными просторами, поступил в Пермское речное училище на специальность «Моторист-рулевой». В звании мичмана проходил срочную службу на Морфлоте. Потом еще на два года служил по контракту старшиной команды кораблевождения и зрительной связи.
После службы Юрий Владимирович работал работал вахтовым методом. В свободное время любил рыбалку и походы лес.
Весной этого года, 25 апреля, принял решение заключить контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО. Служил наводчиком мотострелкового отделения. Погиб при исполнении воинского долга.
Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего земляка. Юрий Даньшин был очень смелым, добрым и отзывчивым человеком, любящим сыном и отцом.