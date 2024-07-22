«Он в истерике!» 16-летний парень на байке сбил насмерть свою первую любовь

В Мелеузовском районе Башкирии произошла трагедия, после которой местные жители не могут отойти уже несколько дней. В селе Дарьино 16-летний школьник на мотоцикле сбил трех пешеходов с младенцем. В результате аварии погибла девушка 17-лет. Ужас ситуации еще и в том, что это первая любовь виновника ДТП. Подробности в материале UFA.AIF.RU.
Шли по темной дороге.
Жуткая авария произошла в селе Дарьино вечером 16 июля. На мотоцикле Motorland 16-летний Ян (имя изменено) не заметил трех пешеходов. Его бывшая подруга, 17-летняя Ксюша Сапожникова, шла по темной дороге с 20-летней подругой. Та несла на руках 4-месячную дочку, рядом шел также 20-летний парень. Травмы в аварии получили все, в том числе сам водитель, но у Ксюши они оказались смертельными. В больницу юную девушку довезли еще живую, но там она скончалась.
Первые очевидцы на месте аварии рассказали UFA.AIF.RU, что после ДТП все лежали на земле без сознания, а юная мама с ребенком на руках каким-то чудом продолжала держаться на ногах. Родителей ребенка и водителя госпитализировал в центральную районную больницу. Как стало известно, Ян идет на поправку, через пару дней его выписывают. Пострадавшие пешеходы, по данным Минздрава, остаются на лечении. А их девочку санавиацией доставили в Уфу — в Республиканскую детскую клиническую больницу. Шансы на то, что все они выживут хорошие: врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.
А Ксюши больше нет. Ее похоронили в родном селе через несколько дней после аварии.
«Ложится спать, а она перед глазами»
Ян и Ксюша были соседями. Их семьи живут в домах напротив друг друга. Еще совсем детьми они стали дружить. Хотя мальчик был немного младше, начались первые отношения. Чувства были взаимными.
«Они дружили достаточно долго, потом у нее появился новый мальчик. Но мне кажется, у него так и остались к ней чувства, — делится знакомая семьи. — Все это было очень чисто и трогательно — они же были еще совсем дети. И от того, что такое произошло в итоге — сердце просто разрывается».
Местные жители рассказывают, что семья Яна по местным меркам очень обеспеченная. Отец занимается домашним хозяйством, а мама — индивидуальный предприниматель, много лет владеет магазином. Семья живет очень благополучно, а буквально за несколько дней до аварии отец сделал сыну щедрый подарок — мотоцикл. Мама подростка Татьяна утверждает, что мотоцикл ее муж приобрел себе. А то, что его взял покататься сын — «так все так делают, уже после 4-го класса некоторые у нас мотоциклы покупают». Она уверена, что произошедшее — роковая случайность.
«Он поднимался на пригорок, участок был неосвещенный, они были все в темном и шли чуть ли не по середине дороги, — со слезами в голосе рассказывает мать. — Для него самого произошедшее — это трагедия! И прежде всего потому, что там была эта девочка, и именно она погибла. Он до сих пор в истерике! Говорит, что ложится спать, а она у него перед глазами! Все, кто знает моего сына, скажут, что никогда бы не пожелал себе такой жизни. Он окончил 9 класс и начал работать — траву косил людям, денег у меня никогда не просит!».
Татьяна говорит, что готова просить прощения у родственников бесконечно, и уже однажды была у них. Но пока все настолько убиты горем, что полноценного диалога не получается.
«Конечно, ее родителям сейчас очень плохо, но нам самим безумно тяжело, нам все это надо осознать, принять, а потом, возможно, мы сможем хорошо поговорить», — говорит женщина.
Красавица и отличница
О погибшей девушке все, кто ее знал, говорят исключительно хорошо. Ксюша была и красавицей, и умницей. После окончания школы она поступила в Салаватский колледж образования и профессиональных технологий, училась по специальности «правоохранительная деятельность», в этом году перешла на третий курс.
«Девочка со всех сторон положительная, училась на 4 и 5, ни в чем плохом замечена никогда не была, — рассказал редакции замдиректора по воспитательной работе колледжа Руслан Гумеров. — Конечно, нас все потрясла эта трагедия. После случившегося мы организовали благотворительный сбор и помогли семье материально».
У Ксюши все было хорошо и на личном фронте. Она встречалась с 19-летним Артемом, и судя по снимкам, в социальных сетях, у молодых людей была настоящая любовь. Трагедию ее парень переживает молча — только поставил в профиль совместное фото с Ксюшей, где они обнимают друг друга.
На странице самой Ксюше о ней сейчас вспоминают ее друзья и родные.
«Спи спокойно, ангелочек! Мягких облаков тебе, царства небесного!.. Спи спокойно наш ангел — хранитель! Низкий земной поклон тебе!.. Ксюша, крошка! Ты всегда в наших сердцах», — пишут они.
Погубил любовь и себя
Между тем Мелеузовский межрайонный следственный отдел выясняет все обстоятельства аварии. В отношении 16-летнего Яна возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.4 ст. 264 УК («нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, без права управления транспортным средством»). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления по региону Евгению Лагацкому доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Проверку по факту аварии начала прокуратура Башкирии. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей.
По статье уголовного дела юному мотоциклисту может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Погубил он не только свою первую любовь.