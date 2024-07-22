«Он в истерике!» 16-летний парень на байке сбил насмерть свою первую любовь

«Он поднимался на пригорок, участок был неосвещенный, они были все в темном и шли чуть ли не по середине дороги, — со слезами в голосе рассказывает мать. — Для него самого произошедшее — это трагедия! И прежде всего потому, что там была эта девочка, и именно она погибла. Он до сих пор в истерике! Говорит, что ложится спать, а она у него перед глазами! Все, кто знает моего сына, скажут, что никогда бы не пожелал себе такой жизни. Он окончил 9 класс и начал работать — траву косил людям, денег у меня никогда не просит!».