В Сочи осудят туристку за сжигание мусора в Вечном огне

38-летняя ростовчанка пойдет под суд за то, что сожгла два пакета с вещами в пламени Вечного огня у Завокзального мемориала в Сочи. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.
Следствие установило, что туристка, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, бросила в пламя Вечного огня несколько пакетов с вещами. После этого женщина вместе со своим спутником удалилась, а повреждения на мемориале остались.
«Обвиняемая признала вину в полном объеме», — рассказали в ведомстве.
Женщина находится под домашним арестом по сей день. Теперь туристку будут судить по статье о порче памятников.
Ранее сайт KP.RU сообщил, что в «комнате страха» в Махачкале, где во время квеста погибли две девушки, посетителей приковывали наручниками к креслу.