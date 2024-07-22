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В Сочи осудят туристку за сжигание мусора в Вечном огне

Женщина обвиняется в повреждении Вечного огня на мемориале в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

38-летняя ростовчанка пойдет под суд за то, что сожгла два пакета с вещами в пламени Вечного огня у Завокзального мемориала в Сочи. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что туристка, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, бросила в пламя Вечного огня несколько пакетов с вещами. После этого женщина вместе со своим спутником удалилась, а повреждения на мемориале остались.

«Обвиняемая признала вину в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

Женщина находится под домашним арестом по сей день. Теперь туристку будут судить по статье о порче памятников.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что в «комнате страха» в Махачкале, где во время квеста погибли две девушки, посетителей приковывали наручниками к креслу.