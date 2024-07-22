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Появились уточненные данные о количестве пострадавших в субботнем пожаре домов

На 19-й Линии повреждены 25 жилых строений.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники комплексного центра «Пенаты» и специалисты управления минтруда по городу Омску побывали на месте крупного субботнего пожара. Напомним, 20 июля на 19-й Линиии произошла разгерметизация подземного газопровода. В результате пожара огнем было повреждено семь домов, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в минтруда, реальное число пострадавших в результате ЧП домов оказалось большим. Строения, видимо, пострадали не только от огня, но и от взрывной волны и высокой температуры.

«Специалисты провели обследование пострадавших от пожара 25-ти домов для установления нанесенного ущерба, приняли 28 заявлений от граждан для скорейшего произведения выплат», — рассказали в ведомстве. — Всем 58-ми пострадавшим и членам их семей предложили необходимую юридическую и психологическую помощь".

Каждому, кто потерял свое имущество при пожаре, в минтруда пообещали оказать гуманитарную помощь. По вопросам ее получения жители могут обратиться в комплексный центр «Пенаты» по телефону: 32−49−45.

Также стала известность личность погибшего в результате ЧП жителя. Трагедия унесла жизнь 59-летнего супруга сотрудницы комплексного центра.