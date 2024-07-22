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В Уфе из окна шестого этажа выпала девочка

В Уфе сегодня на улице Даута Юлтыя, 12 из окна выпал ребенок.

Источник: УГЗ Уфа

Подробности рассказали в управлении гражданской защиты Уфы.

Семилетняя девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку.

В момент происшествия дома была ее мать с еще двумя детьми. Девочку с травмами увезли в больницу.

несчастный случай