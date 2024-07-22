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В Перми осудят тренера спортивной школы за гибель ребенка на тренировке

Тренер без личного сопровождения отправил юных спортсменов на легкоатлетический кросс по территории района.

В Перми перед судом предстанет тренер спортивной школы, на тренировке которого погиб ребенок. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Напомним, трагедия произошла 10 апреля прошлого года в Кировском районе Перми. Воспитанники спортивной школы бегали легкоатлетический кросс и, оставшись без присмотра тренера, зашли на строительную площадку недостроенного здания. Некоторые подростки поднялись наверх и с высоты стали скидывать кирпичи. Один из кирпичей попал в голову находившемуся на данном участке малолетнему мальчику. От полученной травмы ребенок скончался на месте.

По версии следствия, тренер, неся прямую ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся во время учебно-тренировочных занятий, без личного сопровождения отправил юных спортсменов на пробежку по территории района. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

СК