В Алматы с поличным за взятку пойман глава Республиканского научного центра дерматологии

АЛМАТЫ, 22 июл — Sputnik. Антикоррупционной службой по г. Алматы проводится досудебное расследование в отношении руководителя Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний и его заместителя, передает пресс-служба Антикора.
«Они подозреваются в получении взятки в сумме 5 млн тенге от руководителя Международного института последипломного образования за заключение договора консорциума на оказание услуг по повышению квалификации медицинских работников. С санкции суда руководитель Центра взят под стражу. Расследование продолжается», говорится в пресс-релизе ведомства.
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