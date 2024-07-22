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В Ростове вооружённые мужчины начали стрелять по полицейским

Один из злоумышленников ликвидирован.

Источник: Аргументы и факты

На восточной окраине Ростова-на-Дону недалеко от улицы Туполева вооружённые мужчины устроили перестрелку с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По версии канала, стрелявшим 44 года и 50 лет, они ранее были судимы за кражу и за незаконный сбыт и хранение оружия.

Стражи порядка пытались задержать мужчин, причина этого действия пока неизвестна. Из-за этого злоумышленники и открыли огонь. Более возрастного из них ликвидировали, а его сообщник скрылся и находится в розыске.

На месте работают полиция и кинологи.

Ранее суд в Таганроге оштрафовал местного жителя за нежелание учиться в московском вузе.