В Ростове вооружённые мужчины начали стрелять по полицейским

На восточной окраине Ростова-на-Дону недалеко от улицы Туполева вооружённые мужчины устроили перестрелку с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
По версии канала, стрелявшим 44 года и 50 лет, они ранее были судимы за кражу и за незаконный сбыт и хранение оружия.
Стражи порядка пытались задержать мужчин, причина этого действия пока неизвестна. Из-за этого злоумышленники и открыли огонь. Более возрастного из них ликвидировали, а его сообщник скрылся и находится в розыске.
На месте работают полиция и кинологи.
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